Şile'deki cinayet zanlısı tutuklandı

Nurcan KIRCALI- Ali Kerem BENGİ / İstanbul,(DHA) ŞİLE Ağva'da traktörle geldiği otoparkta tartıştığı Abdullah Durmaz'ı kurşun yağmuruna tutarak öldüren Ali Osman Ü. tutuklandı. Olay, dün saat 20.30 sıralarında Ağva Meydanında bulunan bir otoparkta meydana gelmişti. İddiaya göre, traktörle otoparka gelen Ali Osman Ü. daha önce aralarında arazi meselesi yüzünden husumet olduğu belirtilen Abdullah Durmaz'ı kurşun yağmuruna tutarak öldürmüştü. Jandarma tarafından gözaltına alınan Ali Osman Ü. adliyeye sevk edildi. Ali Osman Ü., tutuklanarak cezaevine gönderildi

