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Silivri'de 17 yaşındaki genç kız intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2018 16:25 | Son Güncelleme

İstanbul DHA Silivri Şerif Sokak'ta bulunan apartmandaki dairede ailesiyle birlikte yaşayan 17 yaşında Aslıhan B.

Silivri'de 17 yaşındaki genç kız intihar etti

İstanbul DHA
Silivri Şerif Sokak'ta bulunan apartmandaki dairede ailesiyle birlikte yaşayan 17 yaşında Aslıhan B. evinde intihar etti. Çarşafla doğalgaz borusuna kendini astığı belirtilen Aslıhan B.'nin yakınları ve komşuları sinir krizi geçirdi. Savcının incelemesinin ardından genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Aslıhan B.'nin sosyal medya hesabında, "Bazı şeylerin değerini kaybedince anlayacaksınız, hoşçakalın" notunu paylaştığı öğrenildi. Aslıhan B.'nin en yakın arkadaşının da bir süre önce intihar ettiği belirtildi.

Silivri'de 17 yaşındaki genç kız intihar ettiSilivri'de 17 yaşındaki genç kız intihar etti

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