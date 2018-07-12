Silivri'de beton mikseri devrildi: 1 ölü 1 yaralı

İSTANBUL,(DHA)-SİLİVRİ'de, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi. Sürücü hayatını kaybederken araçta sıkışarak yaralanan bir kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kaza, Sayalar Yolu üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Silivri istikametinde seyir halinde olan 59 TJ 878 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle devrildi. O anda yoldan geçerek kazayı gören diğer sürücüler, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, henüz adı öğrenilemeyen beton mikseri sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta sıkışan Ömer Duran ise, İtfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansla Silivri'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kazayı gören bir sürücü, "60-65 kilometre hızlı gidiyorduk, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti ve devrildi. " dedi.
Beton Mikserin sürücüsünün cenazesi polis ve cumhuriyet savcısının incelemesinin adından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
(FOTOĞRAF)
Muharrem İnce 24 Haziran'dan sonra ilk kez Habertürk canlı yayınında!
Binali Yıldırım'ın makam aracının plakası değiştirildi
Adnan Oktar'ın sağ kolu Tarkan Yavaş'ın şantaj kasetleriyle birlikte İsrail'e kaçtığı iddia edildi
Yunanistan'ın başkenti Atina'da Elefterios Venizelos Havalimanı'na bomba ihbarı!
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…
Apple’dan Türkiye’ye görülmemiş zam! İşte yeni fiyatlar…
Güpegündüz cinayet anı kamerada
KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?
MİT paketledi! İki FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi
Erdoğan'dan yeni kabine ile ilgili çarpıcı yorumlar!
Siz bir de onu zeytin toplarken görün
15 yaşındaki kız bir anda komaya girdi! Ailesi nedenini öğrenince şok geçirdi
Sivrisineklerden kurtulmak mümkün mü? Her gece böyle kan emiyorlar
Galaxy S9 fiyatında büyük indirim!
Okuyucu Yorumları 0 yorum