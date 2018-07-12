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Silivri'de beton mikseri devrildi: 1 ölü 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2018 22:17 | Son Güncelleme

SİLİVRİ'de, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi.

İSTANBUL,(DHA)-SİLİVRİ'de, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi. Sürücü hayatını kaybederken araçta sıkışarak yaralanan bir kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Sayalar Yolu üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Silivri istikametinde seyir halinde olan 59 TJ 878 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle devrildi. O anda yoldan geçerek kazayı gören diğer sürücüler, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, henüz adı öğrenilemeyen beton mikseri sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta sıkışan Ömer Duran ise, İtfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansla Silivri'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gören bir sürücü, "60-65 kilometre hızlı gidiyorduk, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti ve devrildi. " dedi.

Beton Mikserin sürücüsünün cenazesi polis ve cumhuriyet savcısının incelemesinin adından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Silivri'de beton mikseri devrildi: 1 ölü 1 yaralıSilivri'de beton mikseri devrildi: 1 ölü 1 yaralı
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