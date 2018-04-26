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Silivri'de dehşet: Kadını vurup intihar etti -2

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 13:18 | Son Güncelleme

 SİLİVRİ'de kadını vuran kişi aynı silahla intihar etti.

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) SİLİVRİ'de kadını vuran kişi aynı silahla intihar etti.

Silivri'deki olay bir sitede sabah saatlerinde meydana geldi. Mustafa B., siteye girerek evli ve iki çocuğu bulunan Şennur T.,isimli kadına silahla ateş etti. Daha sonra silahı kendisine doğrultan Mustafa B., kafasına ateş ederek intihar etti. Ağır yaralanan Şennur T., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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