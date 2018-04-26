Silivri'de dehşet: Kadını vurup intihar etti

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) SİLİVRİ'de kadını vuran kişi aynı silahla intihar etti.
Silivri'deki olay bir sitede sabah saatlerinde meydana geldi. Mustafa B., siteye girerek evli ve iki çocuğu bulunan Şennur T.,isimli kadına silahla ateş etti. Daha sonra silahı kendisine doğrultan Mustafa B., kafasına ateş ederek intihar etti. Ağır yaralanan Şennur T., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
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