Silivri’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Silivri’de meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında D-100 Karayolu İstanbul istikameti Gümüşyaka Mezarlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içerisinde İsmet K. ve Coşkun B.’nin bulunduğu araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere ok gibi saplandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma görevlileri sevk edildi. Sağlık ekipleri araç içerisindeki Coşkun B.’nin hayatını kaybettiğini tespit ederken, İsmet K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Coşkun B. olay yerine gelen Silivri itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Coşkun B.’nin cesedi nöbetçi savcının incelemesinden sonra Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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