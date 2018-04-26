Silivri’de lüks sitede dehşet

Silivri’de lüks bir sitede bir kadını silahla öldüren şahıs intihar etti.
Edinilen bilgilere göre olay, Silivri’de bulunan lüks bir sitede meydana geldi. Mustafa B. isimli şahıs, siteye gelerek iki çocuk annesi Şennur T. isimli kadını silahla vurdu. Saldırgan daha sonra silahı kendisine doğrulttu ve intihar etti. Mustafa B., olay yerinde hayatını kaybederken, Şennur T., isimli kadın da kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.
Son dakika! İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!
24 Haziran seçimlerine hazırlanan Meral Akşener'den Abdullah Gül açıklaması
'Erdoğan Abdullah Gül ile bir araya gelmeli, Bülent Arınç ağladı'
Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor
Hamaney'den dünyadaki bütün müslümanlara çağrı!
Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada
Devlet Bahçeli: Türkiye için gayet iyi olacak
Baba cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı
Öğretmenlere idari izin! Tarihler belli oldu
Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!
WhatsApp kullananlar dikkat! Sınır geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum