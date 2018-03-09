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Silivri’de ölen emniyet müdürü adına 249 adet ağaç dikildi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 18:29 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz Temmuz ayında silahıyla makamında intihar ederek hayatını kaybeden Silivri eski Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan’ın adına 249 ağaç dikildi.Silivri Cumhuriyet Parkı karşısındaki alanda oluşturulan koru için tören düzenlendi.

Geçtiğimiz Temmuz ayında silahıyla makamında intihar ederek hayatını kaybeden Silivri eski Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan’ın adına 249 ağaç dikildi.
Silivri Cumhuriyet Parkı karşısındaki alanda oluşturulan koru için tören düzenlendi. Silivri Samsunlular Derneği tarafından organize edilen törene Silivri Kaymakamı Ali Partal, Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Haydar Özdemir, Silivri Emniyet Müdürü Taner Ertürk, Silivri Samsunlular Derneği Başkanı Bilhan Ahçıoğlu’nun yanı sıra İlçe protokol üyeleri ile birlikte öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Yapılan protokol konuşmalarının ardından hayatını kaybeden müdür Hakan Çalışkan adına oluşturulan alana 249 adet ağaç dikildi.

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