Silivri'de yanan barakadaki hayvanlar kurtarıldı

İstanbul, (DHA) - SİLİVRİ Selimpaşa'da bir barakadan yangın çıktı. Yangın sırasında barakada bulunan hayvanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Selimpaşa Mahallesi'nde, bir çiftliğin bahçesinde bulunan barakada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevrede bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Yangın yerleşim alanına ulaşmadan söndürülürken yangın sırasında barakada bulunan hayvanlar da kurtarıldı.
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