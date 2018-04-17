HABER

Silopi ÖKHÜ davasında müebbet hapis memnuniyeti

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 18:56 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Şırnak’ın Silopi ilçesinde konuşlu Özel Kuvvetler Harekat Üssü’nde (ÖKHÜ) yaşananlara ilişkin davada, 14 tutuklu sanığa müebbet hapis cezası verilmesi üzerine TBMM ve Başbakanlık avukatlarını memnun etti.Gaziantep 10.

Silopi ÖKHÜ davasında müebbet hapis memnuniyeti

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Şırnak’ın Silopi ilçesinde konuşlu Özel Kuvvetler Harekat Üssü’nde (ÖKHÜ) yaşananlara ilişkin davada, 14 tutuklu sanığa müebbet hapis cezası verilmesi üzerine TBMM ve Başbakanlık avukatlarını memnun etti.
Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 14 sanığın müebbet almasının ardından Başbakanlık ve TBMM adına davaya katılan avukat Ali Kemal Akdoğan, dava sonrası yaptığı açıklamada karardan memnuniyetini belirterek, "Bugün nihayet yürüttüğümüz hukuki çabamızın karşılığını almış bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi hain darbe girişimine katılan darbeci Semih Terzi ve ekibi bugün adalet önünde hesap verdi ve mahkum oldular. Bugün şeffaf bir yargılama oldu. İlk gün demiştik düşmanlarımıza sadece adalet borcumuz var, diye. Titizlikle yargılama yapıldı ve mahkumiyetler verildi. Ama darbecilerin mahkumiyeti açısından önemli bir karar" dedi.
Akdoğan, beraat eden sanıklarla ilgili kararı istinafa taşıyacaklarını da vurgulayarak, darbecilerin peşini asla bırakmayacaklarını kaydetti.

'Cumhur ittifakı' çatlıyor mu?'Cumhur ittifakı' çatlıyor mu?
PKK'ya büyük şok! Kritik isim öldürüldüPKK'ya büyük şok! Kritik isim öldürüldü
Skandal Türkiye’ye yazısıSkandal Türkiye’ye yazısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

O paralar iade edilecek!

O paralar iade edilecek!

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Antalya'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Pompalı tüfekle eşini öldürdü mahkemede gözyaşlarına boğuldu!

Pompalı tüfekle eşini öldürdü mahkemede gözyaşlarına boğuldu!

Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada

Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada

Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor

Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Bu yaza dikkat

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Bu yaza dikkat

Dolandırılan işitme engellilere fotoğrafla tehdit

Dolandırılan işitme engellilere fotoğrafla tehdit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.