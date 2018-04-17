Silopi ÖKHÜ davasında müebbet hapis memnuniyeti

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Şırnak’ın Silopi ilçesinde konuşlu Özel Kuvvetler Harekat Üssü’nde (ÖKHÜ) yaşananlara ilişkin davada, 14 tutuklu sanığa müebbet hapis cezası verilmesi üzerine TBMM ve Başbakanlık avukatlarını memnun etti.
Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 14 sanığın müebbet almasının ardından Başbakanlık ve TBMM adına davaya katılan avukat Ali Kemal Akdoğan, dava sonrası yaptığı açıklamada karardan memnuniyetini belirterek, "Bugün nihayet yürüttüğümüz hukuki çabamızın karşılığını almış bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi hain darbe girişimine katılan darbeci Semih Terzi ve ekibi bugün adalet önünde hesap verdi ve mahkum oldular. Bugün şeffaf bir yargılama oldu. İlk gün demiştik düşmanlarımıza sadece adalet borcumuz var, diye. Titizlikle yargılama yapıldı ve mahkumiyetler verildi. Ama darbecilerin mahkumiyeti açısından önemli bir karar" dedi.
Akdoğan, beraat eden sanıklarla ilgili kararı istinafa taşıyacaklarını da vurgulayarak, darbecilerin peşini asla bırakmayacaklarını kaydetti.
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