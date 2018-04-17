Silopi Özel Kuvvetler Harekat Üssü davasında 14 sanığa müebbet hapis cezası

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Şırnak’ın Silopi ilçesinde konuşlu Özel Kuvvetler Harekat Üssü’nde (ÖKHÜ) yaşananlara ilişkin davada, 14 tutuklu sanık hakkında ’Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçundan müebbet hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılanan 5 sanık hakkında ise beraat kararı verildi.

Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın öğleden sonra gerçekleşen karar duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra TBMM ve Başbakanlık adına avukatlar katıldı. İddia makamının esas hakkındaki mütalaasına karşı sanıklar ve avukatlar savunmalarını yaparak beraatlerini talep etti. Daha sonra mahkeme heyeti tarafından açıklanan kararda eski Yarbay Celal Koca, eski Binbaşı İsmail Çevik, eski pilot Yüzbaşı Ali Özçelik, eski üsteğmenler İsmail Öğüt ve Yasin İlhan, eski astsubaylar Hüseyin Doğan, Hüseyin Özyıldırım, Zeki Özerli, Sedat Duran, Cuma Torun, Mehmet Yüksel, Serkan Yüksel, Süleyman Sefa Altuğ, eski Albay Murat Temiz müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuksuz sanıklar eski Binbaşı Necmettin Berk, Yüzbaşı Koray Nurgören, astsubaylar Ufuk Çiftçi, Mehmet Durmuş, Hamza Özcan ise beraat etti.