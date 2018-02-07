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Silopi'de menfeze tuzaklanan patlayıcı etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ | 07.02.2018 21:00 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Silopi ilçe merkezinde, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir menfeze terör örgütü tarafından tuzaklanan, soba borusu içerisine yerleştirilmiş, 10 kilogramlık amonyum nitrat ve 100 gram plastik patlayıcı ile güçlendirilmiş, 1 adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek, etkisiz hale getirildi.

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi ilçe merkezinde, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir menfeze terör örgütü tarafından tuzaklanan, soba borusu içerisine yerleştirilmiş, 10 kilogramlık amonyum nitrat ve 100 gram plastik patlayıcı ile güçlendirilmiş, 1 adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek, etkisiz hale getirildi.
Silopi ilçesinde güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen el yapımı patlayıcı ile ilgili Şırnak Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Silopi İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Kizir mevki Afet konutları bölgesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca alınan duyum üzerine, 07 Şubat 2018 günü icra edilen operasyon neticesinde; menfeze yerleştirilen soba borusu içerisinde, 10 kilogramlık amonyum nitrat ve 100 gram plastik patlayıcı madde ile güçlendirilmiş, 2 adet elektrikli fünye ve 8 adet pil ile tuzaklanmış, 1 adet el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilerek, etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

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