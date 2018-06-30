Silopi'de terör operasyonu: 19 gözaltı

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerindeki aramalarda, FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'e ait 2 kitap, 2 adet 1 dolar ve terör örgütü PKK/KCK'yı simgeleyen sembol ve resim içeren örgütsel doküman ele geçirildi.
Silopi ilçesinde düzenlenen operasyonla ilgili Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Silopi İlçemizde PKK/KCK terör örgütünün silahlı aparatı YPS içerisinde, terör örgütü güdümünde kurye/milis/işbirlikçi olarak, KCK/TY yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, yapılan operasyonel çalışmalarda etkisiz hale getirilen örgüt mensuplardan ele geçirilen örgütsel dokümanlardan elde edilen bilgilerde, örgütle irtibatlı olduğu tespit edilen şahıslara yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda; Silopi İlçesinde 19 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda; 1 adet marka ve model bilinmeyen üzerinde Arapça yazılar yazılı tabanca ve tabancaya ait 57 adet fişek, 2 adet FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’e ait örgütsel kitap, 1 adet F serisi ve 1 adet L serisi olmak üzere toplamda 2 adet 1 dolar, PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen sembol ve resim içeren dokümanlar, 2 ruhsatlı tabanca ve 129 adet fişek ele geçirilmiş, ayrıca çok sayıda dijital materyallere el konulmuştur."
AK Parti'den Eylül Yağlıkara cinayetiyle ilgili sert açıklama
'MHP bakanlık değil, bürokrasideki kilit görevleri istiyor'
Yerel seçimler ne zaman? Yerel seçimler erkene mi alınacak?
Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!
Penis boyu araştırması ortalığı karıştırdı!
Küçük Eylül'den acı haber geldi sosyal medya idam istedi!
Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var!
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı
Merkel'den Türkiye'ye övgüler! 3 milyar euronun Türkiye'ye nasıl ödeneceğini açıkladı
Sütyenden kurtuldu, kendini sokaklara vurdu
İngiltere'yi karıştıran kitap! Seks hikayeleri ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum