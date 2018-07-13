Silopi'de toprağa gömülü 16 Kalaşnikof tüfek ele geçirildi

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, bir evin bahçesinde yapılan kazıda, poşetler içerisine konulup, gömülmüş 16 Kalaşnikof tüfek ele geçirildi.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğüne yapılan ihbarı değerlendiren polis ekibi, dün Silopi ilçesi Başak Mahallesi 407'inci sokaktaki bir evin bahçesinde kazı çalışması başlattı. Kazılarda, 2015- 2016 yıllarındaki hendek operasyonları döneminde PKK'lı teröristlerin kaçarkan sakladıkları tahmin edilen ve Silopi Belediye Başkanlığı'na ait poşetlerin içerisine sarılı, toprağa gömülü 16 Kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen silahlarla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
FOTOĞRAFLI
Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'
Sular ısınıyor, İsrail füze ateşledi
Adnan Oktar'ın kitapları Meclis'te!
İran NATO'ya sert çıktı, Türkiye sınırını işaret etti
Yeni sistemin ilk kabinesi için 1. Meclis'te tören! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti
Şoke olacaksınız! Kimse bakmaya dahi cesaret edemezken...
Göğüslerini nasıl saklayacağını şaşırdı!
Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler
Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!
Bir yandan Ay bir yandan Güneş: Bu ay 2 önemli tutulma var!
Okuyucu Yorumları 0 yorum