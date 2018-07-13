Silopi'de toprağa gömülü 16 Kalaşnikof tüfek ele geçirildi

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, bir evin bahçesinde yapılan kazıda, poşetler içerisine konulup, gömülmüş 16 Kalaşnikof tüfek ele geçirildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğüne yapılan ihbarı değerlendiren polis ekibi, dün Silopi ilçesi Başak Mahallesi 407'inci sokaktaki bir evin bahçesinde kazı çalışması başlattı. Kazılarda, 2015- 2016 yıllarındaki hendek operasyonları döneminde PKK'lı teröristlerin kaçarkan sakladıkları tahmin edilen ve Silopi Belediye Başkanlığı'na ait poşetlerin içerisine sarılı, toprağa gömülü 16 Kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen silahlarla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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