Silopi'deki terör saldırısında ölen 4 kişi mezarları başında anıldı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, polis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından rögar kapağına yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu ölen 4 kişi, olayın ikinci yıl dönümünde mezarları başında anıldı. Silopi ilçe merkezinde 30 Mayıs 2016 tarihinde akşam saatlerinde devriye görevi yapan zırhlı polis aracı, 10. Cadde'de ilerlerken, PKK'lı teröristler tarafından rögar kapağının altına tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Saldırıda, İsa Torlak (70), Davut Yoksul (19), Ekrem Birlik (52) ile Kübra Birlik (4) yaşamını yitirdi. Patlamada, zırhlı araçtaki 5 polisin de aralarında bulunduğu 23 kişi yaralandı. Patlamanın meydana geldiği 10. Cadde üzerindeki çok sayıda ev ve araçta hasar meydana geldi. Yaşamını yitiren AK Parti Şırnak Milletvekili adayı Rizgin Birlik'in abisi Ekrem Birlik, torunu Kübra Birlik, İsa Torlak ve Davut Yoksul mezarları başında anıldı. Anma programına, AK Parti 1'inci sıra milletvekili adayı Rizgin Birlik, 4'üncü sıra milletvekili Mahmut Ökten, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve hayatını kaybedenlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Mezarlığa gelenler hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim ve dualar okudu. Sonrasında konuşan Rizgin Birlik, "Rahmetli abim Ekrem Birlik'in evinin önüne, bahçesinin yanına bomba dolu bir araç koymuşlar. Ve uzaktan kumanda ile infilak ettirdiler. Patlamanın etkisiyle hem abim, hem 4 yaşındaki torunu, hem 70 yaşındaki komşusu ve yoldan geçen 19 yaşındaki bir gencimizi kaybettik. Olay halla hafızalardan silinmedi. Biz halen o gün geldiğinde aynı acıyı, aynı kederi yaşıyoruz. Allah belalarını versin. Bu göz yaşı bölgede bitmedi. Bu kan durmadı. Ama bizim temenimiz ümidimiz odur ki bir daha canlar yanmasın. Bir daha göz yaşları dökülmesin. Bir daha annelerin göz yaşı sel olmasın. Bir daha çocuklar evlatlar babasız kalmasın. Temenimiz budur. Biz bundan eminizki bir daha devletimiz güvenlik güçlerimiz her türlü tedbirleri almışlar. Bir daha PKK terör örgütüne ve bu canilere yol vermeyecekler. Yandaşlarına yol vermeyecekler. Allahın izni ile bundan sonra kimsenin gözünün yaşı akmayacak" dedi. Bölgedeki huzur ve güven ortamını sağlamak ve bunu devamlı kılmayı hedeflediklerini belirtten Birlik, "Derdimiz büyük ve ağır. 40 yıldır bu bölgede devamlı gençlerin anası ağlıyor. Devamlı çocuklar annesiz, babasız kalıyor. Temenimiz o dur ki bir daha ne biz nede başkaları bu acıyı yaşamasın. Tek dileğimiz isteğimiz, memleketimizde bir güven ve huzur ortamının olması. Huzur ortamı ile birlikte sabahlara kadar işyerlerimiz açık kalsın. Gençlerimiz sabahlara kadar bu parklarda dolaşsınlar. Tek derdimiz ve kederimiz budur. Başka bir şey değil. Huzur ve güven ortamı olursa ben eminimki hem ilimize hizmetler gelecek, hemde melmeketimiz ilerleyecek" diye konuştu.

