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'Silvan öz yönetim davası'nda 5 sanığa hapis cezası 

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2018 17:34 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesindeki terör olaylarının ardından 15 Ağustos 2015 tarihinde, sözde 'öz yönetim' ilan edilmesine ilişkin yapılan yargılama tamamlandı.

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesindeki terör olaylarının ardından 15 Ağustos 2015 tarihinde, sözde 'öz yönetim' ilan edilmesine ilişkin yapılan yargılama tamamlandı. Mahkeme heyeti, aralarında Silvan Belediye eski Başkanı Yüksel Bodakçı'nın da bulunduğu 5 sanığa 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verirken, 2 sanığın da beraatine karar verdi.
Silvan ilçesinde, 15 Ağustos 2015'te, sözde 'öz yönetim' ilan edilmesine ilişkin Silvan Belediye eski Başkanı Yüksel Bodakçı ile yardımcısı Melikşah Teke, dönemin DBP ilçe eş başkanları Barış Gülenyüzlü ve Aynur Sümer ile İsa Yanık, Hayati Cesur ve Ayser Yapıcı'nın 'devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozmak' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmalarına devam edildi. Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanıklar katılmazken, mahkemede avukatları hazır bulundu. Savcılık tarafından önceki celse açıklanan mütalaaya karşı esas hakkındaki savunmaları alınan sanık avukatları, müvekkillerinin beraatini istedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Ayser Yapıcı ve Aynur Sümer'in beraatine hükmetti. Heyet, haklarında 'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açılan Silvan Belediye eski Başkanı Yüksel Bodakçı ile Hayati Cesur, İsa Yanık, Barış Gülenyüzlü ve Melikşah Teke'nin ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan' 6'şar yıl 3'er ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
İDDİANAME
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 15 Ağustos 2015 tarihinde yapılan sözde 'öz yönetim' ilanından sonra Silvan ilçesinde meydana gelen terör olaylarını ayrıntıları ile açıklayan savcı, PKK/KCK'lı teröristlerin son zamanlarda özellikle kent merkezlerinde sözde 'kanton bölge' oluşturarak, 'öz yönetim' ilan etme arayışına girdiğini kaydetti. İddianamede, 'özerklik' ilanından sonra Silvan'da, devletin bağımsızlığının zayıflatılması, birliğin bozulması, bu yerin devlet idaresinden ayırılması amacıyla güvenlik kuvvetlerine yönelik eylemlerin artırıldığı belirtildi. 'Öz yönetim' ilanının nihai hedef olarak 'Bağımsız Birleşik Demokratik Kürdistan'ın kurulması amacı doğrultusunda yapılan diğer eylemlerin parçası olduğunu kaydeden savcı, tüm şüphelilerin birlikte hareket ederek, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma' suçunu işlediğini kaydetti.

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