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Silvan'da çatışma: 1 güvenlik korucusu şehit (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 11:37 | Son Güncelleme

TÖRENLE UĞURLANDI Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Kemal Kırık için 7'nci Kolordu Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Silvan'da çatışma: 1 güvenlik korucusu şehit (2)

TÖRENLE UĞURLANDI
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Kemal Kırık için 7'nci Kolordu Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehit Kemal Kırık'ın cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere, memleketi Onbaşılar köyü Dorukardı mezrasına uğurlandı.
Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Teröristle mücadele harekatı kapsamında, ilimiz Silvan ilçesi baraj üs bölgesinde icra edilen operasyon esnasında, 13 Temmuz 2018 Cuma günü saat 01.45 sıralarında bir grup bölücü terör örgütü mensubuyla temas sonucunda yaralanan ve kaldırıldığı Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak şehit olan; Güvenlik Korucusu Kemal Kırık, 13 Temmuz 2018 Cuma günü 7'inci Kolordu Komutanlığında düzenlenen törenin ardından Silvan ilçesi Onbaşılar köyü Dorukardı mezrasına uğurlanmıştır. Şehit olan Güvenlik Korucusu Kemal Kırık'a Allah'tan rahmet, değerli ailesine, silah arkadaşlarına ve yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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Silvan'da çatışma: 1 güvenlik korucusu şehit (2)Silvan'da çatışma: 1 güvenlik korucusu şehit (2)Silvan'da çatışma: 1 güvenlik korucusu şehit (2)Silvan'da çatışma: 1 güvenlik korucusu şehit (2)

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