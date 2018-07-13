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Silvan'da çatışma: 1 güvenlik korucusu şehit (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 14:34 | Son Güncelleme

TOPRAĞA VERİLDİ Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Kemal Kırık'ın cenazesi, Onbaşılar köyü Dorukardı mezrasında düzenlenen tören sonrası gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Silvan'da çatışma: 1 güvenlik korucusu şehit (3)

TOPRAĞA VERİLDİ
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Kemal Kırık'ın cenazesi, Onbaşılar köyü Dorukardı mezrasında düzenlenen tören sonrası gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Şehit güvenlik korucusu Kırık için Dorukardı mezrasında düzenlenen törene Vali Hasan Basri Güzeloğlu, 7'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, 8'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Kadircan Kottaş, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ile kentin üst düzey yöneticileri ve şehidin ailesiyle yakınları katıldı. Dorukardı Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası şehit Kırık'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, mezarlığa kadar omuzlarda taşındı. Şehit güvenlik korucusu Kemal Kırık'ın cenazesi, köy mezarlığında gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.
Vali Güzeloğlu, cenaze töreninin ardından şehit güvenlik korucusunun ağabeyi Abdulselam Kırık'a, Türk bayrağı ve şehitlik beratı verdi. Güzeloğlu ve beraberindekiler, daha sonra şehit güvenlik korucusunun ailesine taziye ziyaretinde bulunup, Dorukardı mezrasından ayrıldı.

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Silvan'da çatışma: 1 güvenlik korucusu şehit (3)Silvan'da çatışma: 1 güvenlik korucusu şehit (3)Silvan'da çatışma: 1 güvenlik korucusu şehit (3)

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