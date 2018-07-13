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Silvan'da çatışma: 1 güvenlik korucusu şehit

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 09:04 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 1 güvenlik korucusu da yaralandı.

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 1 güvenlik korucusu da yaralandı.
Silvan ilçesinde güvenlik güçlerinin Baraj üs bölgesinin güneyinde yürüttüğü operasyon sırasında, saat 01.45 sıralarında PKK'lı teröristlerle temas sağlandı. Çıkan çatışmada 2 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralılar, helikopterle bölgeden alınarak Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı güvenlik korucularından biri, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer güvenlik korucusunun ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Çatışmanın ardından takviye güvenlik güçlerinin sevk edildiği bölgede, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava destekli geniş çaplı operasyonların sürdüğü bildirildi.

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