HABER

Silvan'da kaybolan Yusuf, drone ve ambifik araçla aranıyor (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2018 17:59 | Son Güncelleme

KAYIP YUSUF İÇİN BARAJ KAPAKLARI KAPATILDI Hayvanları otlatmaya götüren ve bir daha kendisinden haber alınamayan Yusuf Yılmaz için AFAD İl Müdürlüğünden yazılı açıklama yapıldı.

KAYIP YUSUF İÇİN BARAJ KAPAKLARI KAPATILDI
Hayvanları otlatmaya götüren ve bir daha kendisinden haber alınamayan Yusuf Yılmaz için AFAD İl Müdürlüğünden yazılı açıklama yapıldı. Silvan İlçesi Çatakköprü Karakolu tarafından 1 Temmuz günü saat 17.05’te AFAD'ın 122 hattına yapılan ihbar üzerine, bir erkek çocuktan, hayvanları otlatmaya götürdükten sonra haber alınamadığı belirtililen açıklamada devam ile şöyle denildi:
"Olay yerine ivedi olarak 2 arama kurtarma aracı ile 10 kişilik arama kurtarma personeli yönlendirildi. Arama kurtarma faaliyetine geç saatlere kadar devam edilmiş ancak, bir netice alınamaması nedeniyle çalışmalara ara verilmiştir. Ertesi gün 2 arama kurtarma aracı, 1 adet insansız hava aracı, 1 adet 8x 8 anfibik araç, 18 kişilik AFAD arama kurtarma timi, 4 kişilik UMKE personeli, 3 kişilik 112 personeli, 50 güvenlik korucusu ve 6 kişilik Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma personeli olmak üzere toplam 81 personelle başlanan arama kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir. Silvan Çatakköprüde bulunan sulama kanallarında çalışmaların daha sağlıklı olarak yürütülebilmesi amacıyla DSİ tarafından baraj kapakları kapatılarak suyun akışı geçici olarak durdurulmuştur."

PARTNERTürkiye'deki cennet! Yerini öğrenince şaşıracaksınızTürkiye'deki cennet! Yerini öğrenince şaşıracaksınız
Bodrum'da 2 kişinin öldüğü saldırının şüphelileri adliyedeBodrum'da 2 kişinin öldüğü saldırının şüphelileri adliyede
Seferihisar'da 45 kaçak göçmen yakalandıSeferihisar'da 45 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Yeni Gelin dizisinin yıldızı Jessica May evlendi

Yeni Gelin dizisinin yıldızı Jessica May evlendi

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Hava durumu nasıl olacak? Temmuz ayı için Meteoroloji'den son dakika sıcaklık açıklaması

Hava durumu nasıl olacak? Temmuz ayı için Meteoroloji'den son dakika sıcaklık açıklaması

İstanbul'da korkunç anlar! 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz

İstanbul'da korkunç anlar! 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz

Mustafa Destici AK Parti’den istifa ediyor

Mustafa Destici AK Parti’den istifa ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
12 yıllık sır cinayette korkunç detaylar! Her şeyi itiraf etti:Başı yoktu, karnı yarılmıştı

12 yıllık sır cinayette korkunç detaylar! Her şeyi itiraf etti:Başı yoktu, karnı yarılmıştı

Başkent’te fırında yangın çıktı: 1 ölü

Başkent’te fırında yangın çıktı: 1 ölü

Edremit'te silahlı çatışma! Çok sayıda yaralı var

Edremit'te silahlı çatışma! Çok sayıda yaralı var

Düğünde takı kavgası! Kayınpederi tarafından darp edilen gelin hastaneye kaldırıldı

Düğünde takı kavgası! Kayınpederi tarafından darp edilen gelin hastaneye kaldırıldı

Kilis'te baraj göletinde 3 kişi boğuldu

Kilis'te baraj göletinde 3 kişi boğuldu

Hatay'ın Hassa ilçesinde konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar kayboldu! Arama çalışmaları başladı

Hatay'ın Hassa ilçesinde konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar kayboldu! Arama çalışmaları başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.