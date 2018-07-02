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Silvan'da kaybolan Yusuf, drone ve ambifik araçla aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2018 16:13 | Son Güncelleme

 DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde dün hayvanları otlatmaya götüren ve bir daha kendisinden haber alınamayan Yusuf Yılmaz'ın (14) bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları drone ve 8x8 ambifik araçlarla sürdürülüyor.

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde dün hayvanları otlatmaya götüren ve bir daha kendisinden haber alınamayan Yusuf Yılmaz'ın (14) bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları drone ve 8x8 ambifik araçlarla sürdürülüyor.

Silvan ilçesine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Malabadi Mahallesinde oturan Mehmet Şah Yılmaz (45), dün hayvanları otlatması için oğlu Yusuf Yılmaz'ı meralık alana gönderdi. Akşam saatlerinde oğlunun eve gelmemesi üzerine Mehmet Şah Yılmaz, hayvanların otlatıldığ bölge gitti. Burada oğlu Yusuf'u bulamayan baba, olayı güvenlik güçlerine bildirdi.

İhbarı alan güvenlik güçleri, Yusuf Yılmaz'ın kaybolduğu bölgede arama çalışmaları başlattı. Dün akşam saatlerinde arama çalışmaları sonuç vermeyince bu sabah saatlerinde, aralarında AFAD, UMKE, Jandarma, güvenlik korucuları, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait su altı dalgıç ekipleri ve köylülülerin katılımıya arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

Arama çalışmaları kapsamında, UMKE ekipleri drone ile AFAD ekipleri ise engebeli arazilerde kullanılan 8x8 ambifik araçlarla, bölge dik dik arıyor. Bölgede bulanan Malabadi Çayı'ndaki aramalar ise su altı dalgıçları tarafından yürütülüyor.

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