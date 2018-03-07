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Simav’da cinayet

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2018 19:51 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde, bir haftadır kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu.Olay, Fatih Mahallesi Arpalık Sokak’ta meydana geldi.

Kütahya’nın Simav ilçesinde, bir haftadır kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu.
Olay, Fatih Mahallesi Arpalık Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Mehmet Osman Ceylantekin (72) adlı vatandaştan haber alamayan yakınları, şüphe üzerine evin kapısını kırarak girdiklerinde yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. 155 Polis İmdat ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine Simav Emniyet Müdürlüğü personeli ve sağlık ekipleri geldi. Yaşlı adamın cenazesi Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Simav Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan inceleme ve araştırma sonucu, öldürülen Mehmet Osman Ceylantekin adlı şahsın komşularından D.A. (24) isimli bayan ile erkek arkadaşı M.G. (23) isimli şahsın cinayeti planladıkları, 27.02.2018 tarihinde yaşlı adamın evine girerek öldürdükleri anlaşıldı. Ceylantekin’i öldürdükleri belirlenen D.A. ve M.G. isimli şahıslar, 4 saat gibi kısa bir sürede yakalandı. Şüphelilerin suçlarını Simav
Cumhuriyet Başsavcılığında itiraf ettikleri ve tutuklanarak, Uşak Kapalı Cezaevine sevk edildikleri bildirildi.

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