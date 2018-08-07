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Simit satan çocuğa otobüste kemerli dayak görüntüsüne tepki (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 18:08 | Son Güncelleme

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Şanlıurfa'da polis, özel halk otobüsünde bir çocuğun dövülmesiyle ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Şanlıurfa'da polis, özel halk otobüsünde bir çocuğun dövülmesiyle ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Sosyal medyada tepkiye yol açan görüntüleri inceleyen ekipler, olayın gerçekleştiği bölgeyi saptadı. Çocuğun B.A. olduğu belirlenirken, onu kemerle döven Y.B. ise evinde yakalanarak gözaltına alındı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Y.B., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Görüntülerde dayak yiyen B.A'nın ise Çocuk Şubesi ekiplerince ifadesine başvurulacağı belirtildi.

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