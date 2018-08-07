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Simit satan çocuğa otobüste kemerli dayak görüntüsüne tepki

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 14:37 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, simit sattığı öne sürülen küçük çocuğun, bindiği halk otobüsünde, kimliği belirsiz kişi tarafından kemerle dövüldüğü görüntüler, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Simit satan çocuğa otobüste kemerli dayak görüntüsüne tepki

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, simit sattığı öne sürülen küçük çocuğun, bindiği halk otobüsünde, kimliği belirsiz kişi tarafından kemerle dövüldüğü görüntüler, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Polis, saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.
Şanlıurfa'da, iddiaya göre, simit satan 10 yaşlarındaki erkek çocuğu, halk otobüsüne bindi. Otobüs park halindeyken kimliği belirsiz kişi, bilinmeyen nedenle küçük çocuğa kemerle dakikalarca vurdu. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntülerde, kemerle dövülen çocuğun acı içinde kıvrandığı ve gözyaşı döktüğü görüldü. Görüntüyü izleyenler ise küçük çocuğu kemerle döven ve görüntü çeken kişiye tepki gösterdi.
Polisin, kemerle çocuğu döven kişinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Simit satan çocuğa otobüste kemerli dayak görüntüsüne tepkiSimit satan çocuğa otobüste kemerli dayak görüntüsüne tepki

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