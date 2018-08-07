HABER

Simit satan çocuğa otobüste kemerli dayak görüntüsüne tepki

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 16:31 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, simit sattığı öne sürülen küçük çocuğun, bindiği halk otobüsünde, kimliği belirsiz kişi tarafından kemerle dövüldüğü görüntüler, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, simit sattığı öne sürülen küçük çocuğun, bindiği halk otobüsünde, kimliği belirsiz kişi tarafından kemerle dövüldüğü görüntüler, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Polis, saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'da, iddiaya göre, simit satan 10 yaşlarındaki erkek çocuğu, halk otobüsüne bindi. Otobüs park halindeyken kimliği belirsiz kişi, bilinmeyen nedenle küçük çocuğa kemerle dakikalarca vurdu. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntülerde, kemerle dövülen çocuğun acı içinde kıvrandığı ve gözyaşı döktüğü görüldü. Görüntüyü izleyenler ise küçük çocuğu kemerle döven ve görüntü çeken kişiye tepki gösterdi.

Polisin, kemerle çocuğu döven kişinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

PARTNERİşte kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gerekenlerİşte kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gerekenler
Kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldüKamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
Aydın'da orman yangınıAydın'da orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!

Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Zorla eve girip yengesine cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Zorla eve girip yengesine cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Tarihi zirveyi gören dolar için AK Parti'den açıklama geldi

Tarihi zirveyi gören dolar için AK Parti'den açıklama geldi

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da simit satan çocuğu halk otobüsünde kemerle dövdü! Sosyal medyada büyük tepki!

Şanlıurfa'da simit satan çocuğu halk otobüsünde kemerle dövdü! Sosyal medyada büyük tepki!

İstanbul Esenyurt'ta babası tarafından dövülen çocuk beyin kanaması geçirdi! Hastane raporundaki kan donduran detay!

İstanbul Esenyurt'ta babası tarafından dövülen çocuk beyin kanaması geçirdi! Hastane raporundaki kan donduran detay!

Zonguldak Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci: Hepimiz Mesul Özil olacağız

Zonguldak Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci: Hepimiz Mesul Özil olacağız

Malatya'daki Atatürk heykeliyle ilgili ilginç girişim! Pantolon dikmeye kalktılar

Malatya'daki Atatürk heykeliyle ilgili ilginç girişim! Pantolon dikmeye kalktılar

Elektronik kelepçeye rağmen dehşet saçtı! Polisler her yerde onu arıyor

Elektronik kelepçeye rağmen dehşet saçtı! Polisler her yerde onu arıyor

Bağcılar'da dehşet: 2 ölü

Bağcılar'da dehşet: 2 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.