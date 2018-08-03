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Simitçinin ağacın devrileceği uyarısı faciayı önledi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2018 13:51 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, cami bahçesindeki kavak ağacı, gövdeden kırılarak, büyük gürültüyle araç ve tramvay yoluna devrildi.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, cami bahçesindeki kavak ağacı, gövdeden kırılarak, büyük gürültüyle araç ve tramvay yoluna devrildi. Ağacın devrileceğini anlayan simitçi Nazmi Akbaş'ın çevredekileri uyarması, olası facianın önüne geçti.

Olay, saat 09.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılsaray Mahallesi'ndeki Muratpaşa Camii'nde meydana geldi. Cami bahçesinde bulunan tonlarca ağırlıktaki kavak ağacı, büyük gürültüyle gövdeden kırıldı. Ağacın devrileceğini anlayan, simitçi Nazmi Akbaş, yoldan geçen motosikletli ile kaldırımdaki yayaları uyardı. Ağaç, araç ve tramvay yoluna devrilirken, simitçi Akbaş'ın uyarısıyla olası facia önlendi.

Ağacın çatırdadığını fark ettiği sırada yolda ve kaldırımda gidenleri uyardığını anlatan Nazmi Akbaş, "Ağaç, büyük gürültüyle devrildi. Sonrasında yetkililere haber verdik" dedi. Bu anları cep telefonlarının kameralarıyla görüntüleyenler ise ağacın, cuma namazı sırasında devrilmemesinin büyük şans olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ağacı keserek, yoldan kaldırdı.

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