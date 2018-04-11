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Şimşekler geceyi gündüze çevirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 10:56 | Son Güncelleme

Gaziantep’te dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ile birlikte art arda çakan şimşekler, geceyi aydınlattı.Gök gürültüsünün hemen ardından çakan şimşekler, geceyi aydınlatırken görsel şölen sundu.

Gaziantep’te dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ile birlikte art arda çakan şimşekler, geceyi aydınlattı.
Gök gürültüsünün hemen ardından çakan şimşekler, geceyi aydınlatırken görsel şölen sundu. Kentteki şimşeklerin dansı gece yarısına kadar sürdü.

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