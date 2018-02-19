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Sinabung Yanardağı kül püskürtmeye başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2018 12:08 | Son Güncelleme

Endonezya’nın Sumatra Adası’ndaki Sinabung Yanardağı, yeniden kül püskürtmeye başladı.Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Sumatra Adası’ndaki Sinabung Yanardağı’nın 5 kilometre yüksekliğe kadar kül ve duman püskürttüğünü açıkladı.

Endonezya’nın Sumatra Adası’ndaki Sinabung Yanardağı, yeniden kül püskürtmeye başladı.
Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Sumatra Adası’ndaki Sinabung Yanardağı’nın 5 kilometre yüksekliğe kadar kül ve duman püskürttüğünü açıkladı. Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, bölgede ölen ya da yaralanan olmadığını, önceden alınan önlemlerle yanardağın çevresinde belirli bir güvenlik alanının oluşturulduğunu bildirdi. Geçtiğimiz Aralık ayında yanardağda meydana gelen patlamanın ardından etkili olan kül yağmurları bölgedeki köyleri olumsuz etkilemişti.
Yaklaşık 400 yıl sonra 2010’da yeniden faaliyete geçen Sinabung Yanardağı’nda 2014 ve 2016’da meydana gelen patlamalarda 23 kişi yaşamını yitirmişti.

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