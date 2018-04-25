HABER

Sina’da 30 terörist öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 14:48 | Son Güncelleme

Mısır askeri sözcüsü tarafından bugün yayınlanan açıklamada anti-terör kuvvetlerinin, başkent Kahire’nin doğusunda Kuzey Sina’da terör örgütüne karşı yaptığı saldırılarda bir hafta içinde en az 30 teröristin öldürüldüğü, 3 subayın öldüğü ve iki askerin de yaralandığı bildirildi.Sözcü Tamer al-Refaay tarafından yapılan açıklamada, Mısır asker ve polis güçlerinin son bir hafta içinde 173 kişiyi gözaltına aldığını, silah yüklü 10 aracın ve 74 patlayıcı cihazın imha edildiği kaydedildi.

Mısır askeri sözcüsü tarafından bugün yayınlanan açıklamada anti-terör kuvvetlerinin, başkent Kahire’nin doğusunda Kuzey Sina’da terör örgütüne karşı yaptığı saldırılarda bir hafta içinde en az 30 teröristin öldürüldüğü, 3 subayın öldüğü ve iki askerin de yaralandığı bildirildi.
Sözcü Tamer al-Refaay tarafından yapılan açıklamada, Mısır asker ve polis güçlerinin son bir hafta içinde 173 kişiyi gözaltına aldığını, silah yüklü 10 aracın ve 74 patlayıcı cihazın imha edildiği kaydedildi. Mısır’da geçen eylül ayında Sina’da teröre karşı başlatılan "Sina 2018" operasyonundan bugüne kadar 238 teröristin öldürüldüğü, 35 askerin ise hayatını kaybettiği açıklandı.
Açıklamada, Mısır’da seçilen ilk sivil devlet başkanı olan Muhammed Mursi’nin, 2013’de bir askeri darbeyle devrilmesinin ardından Sina’nın kuzeyinde terör olaylarının başladığına da dikkat çekildi.

HDP kararını verdi: Demirtaş aday, sıfır barajHDP kararını verdi: Demirtaş aday, sıfır baraj
AK Partililer, Erdoğan'ı kızdırdı!AK Partililer, Erdoğan'ı kızdırdı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-İYİ Parti işbirliğine ilk tepkiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-İYİ Parti işbirliğine ilk tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Yol benim' dedi, tel örgüyle kapattı

'Yol benim' dedi, tel örgüyle kapattı

İstanbullular için bir garip uyarı: 10 gün yaklaşmayın

İstanbullular için bir garip uyarı: 10 gün yaklaşmayın

İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!

İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!

IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti! Evinin görüntüsünü yayınladı

IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti! Evinin görüntüsünü yayınladı

Sarıyer sahilinde dehşet anları! Halk otobüsü ezdi geçti

Sarıyer sahilinde dehşet anları! Halk otobüsü ezdi geçti

Çiftlik Bank'ın ikinci adamı Cengiz Samur

Çiftlik Bank'ın ikinci adamı Cengiz Samur

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.