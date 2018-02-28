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Sinara ve Angala köylerinin tamamı alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2018 17:33 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ilerleme kaydeden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO askerleri, Sinara ve Angala köylerinin tamamını teröristlerden temizledi.Türk Silahlı Kuvvetleri’nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu ile yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ilerleme kaydediliyor.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ilerleme kaydeden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO askerleri, Sinara ve Angala köylerinin tamamını teröristlerden temizledi.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu ile yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ilerleme kaydediliyor. Harekat kapsamında iki gün önce bir kısmı alınan Sinara köyünün tamamı teröristlerden alındı. Özgür Suriye Ordusu’nun teröristlerden aldığı Sinara köyünde çatışma ise an be an görüntülendi.
Raco ve Cinderes arasındaki Angala ve Sinara köylerinin PYD/PKK’den temizlenmesiyle, Afrin- Azez ile Cinderes’e kadar kuşatılmış oldu. Şeyh Hadid’e 4 kilometre mesafede bulunan bu 2 köyün Şeyh Hadid’i kuş bakışı gördüğü kaydedildi. Halen Şeyh Hadid ateş altına alındı.

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