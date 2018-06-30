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Sınav sonrası ailesinin yanına giderken kazada ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2018 18:42 | Son Güncelleme

TRABZON'un Tonya ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) sonra yayladaki ailesinin yanına giden Abdurrahman Koç (19) motosikletiyle hafif ticari araca çarparak ağır yaralandı.

Sınav sonrası ailesinin yanına giderken kazada ağır yaralandı

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Tonya ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) sonra yayladaki ailesinin yanına giden Abdurrahman Koç (19) motosikletiyle hafif ticari araca çarparak ağır yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Tonya-Vakfıkebir ilçe karayolunda meydana geldi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren Abdurrahman Koç, sınav sonrası Kolopna Yaylası'ndaki ailesinin yanına gitmek için motosikletle yola çıktı. Vakfıkebir'den Tonya yönüne giden Abdurrahman Koç yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen Ahmet İkinci yönetimindeki 61 HD 169 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, motosikletten savrulan ve yere düşen genç ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağır yaralı genci ambulansla Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Sınav sonrası ailesinin yanına giderken kazada ağır yaralandıSınav sonrası ailesinin yanına giderken kazada ağır yaralandıSınav sonrası ailesinin yanına giderken kazada ağır yaralandıSınav sonrası ailesinin yanına giderken kazada ağır yaralandı

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