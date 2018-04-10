Sincap Karamel protezine alıştı

Batman'da yabani hayvanlar için kurulan kapana sıkışarak ağır yaralanan Karamel isimli sincap hayvansever Tayfun Demir'in yardımları ile İstanbul'da tedavi edilmişti. İHA'nın haberine göre geçirmiş olduğu iki zorlu ameliyatın ardından, kolları kesilerek hayata tutunabilen Karamel'e, tekerlekli protez kol yapıldı. Geçtiğimiz günlerde protezi kakılan sincabın alışma süreci sona erdi. SİNCAP KARAMEL TEKERLEKLİ PROTEZİNE UYUM SAĞLADI Öğretim görevlileri tarafından yapılan tekerlekli protez kol sayesinde tekrar dik durmaya başlayan sincap Karamel'in alışma süreci sona erdi. Zaman içerisinde vücuduna takılan proteze alışan Karamel, kontrollü bir şekilde hayatına devam etmeye başladı. Uyum sağladığı tekerlekli proteziyle, evde ve bahçede koşuşturan Karamel renkli görüntüler oluşturdu.



"KARAMEL PROTEZİNDEKİ YAY SAYESİNDE KOLAYCA YERE EĞİLİP YEMEĞİNİ YİYEBİLİYOR" Protez çalışmalarının sona erdiğini ifade eden sincabın sahibi Tayfun Demir, "Dünya üzerinde bize model olacak başka bir örnek olmadığı için kendimiz geliştirdik ve sonunda başardık. Konuda uzman arkadaşlarımız bize yardımcı olmak adına modeller ve fikirler gönderdiler ama genelde verilen tavsiyelerde protezi sadece Karameli koşturmak ve hareket ettirmek için yaptığımızı düşündüler. Fakat Karamel aynı zamanda yemek yiyecek, suyunu içecek, belli bir alanda kendisini korumaya çalışacak ve en önemlisi bu protez ile uyuyacak. Dolayısıyla bunların hepsini aynı protez de sağlayabilmek için belirli normlara dikkat etmek zorundayız. Bizim bu tekerlek açıklarının dışına çıkma şansımız yok çünkü Karamel ortadaki yay sayesinde kolayca yere eğilip, yemeğini yiyebiliyor. Bununla birlikte protezin hafifliği çok önemli bizim için, çok fazla materyal koyup genişletme şansımız yok’’ diye konuştu.

"KARAMEL HAREKET KONUSUNDA HİÇBİR SIKINTI YAŞAMIYOR" Öneriler aslında 360 derece dönebilen tekerlekler ve robotik tekerleklerden bahsedildiğini belirten Demir, "Maalesef onları kullanma şansımız yok çünkü bu görmüş olduğunuz tekerlekle hangi çukura girerse girsin devamında yol alma şansı var ama diğer tekerleklerde maalesef sabit olarak çakılı kalacaktır. Bunu park etmeye çalıştığımız araç gibi düşünebilirsiniz, arkadan verilen hareket ön tarafa daha fazla etki eder yani daha fazla hareket kabiliyeti kazanırsınız. Karamel gördüğünüz gibi hareket konusunda hiçbir sorun yaşamıyor. Şunu unutmayalım bu bir sincap, insan değil yani protez yapıp onun eğitimini verip şöyle yap böyle yap diyemeyiz. Karamel onun için yapılan alçıları dahi narkozdan uyanır uyanmaz söküp attı, beş kat sargı yapmak zorunda kalıyorduk. Protez yaparken de öncelik olarak protezi sincabın vücudunda nasıl tutarız bunu hesapladık. 15 gündür geceli gündüzlü ağır çekimde hareketlerini kontrol ediyoruz sürekli diğer protezlerle vücut ölçülerini alıyoruz. Zıplarken, koşarken, yemeğini yerken en uygun hangisi olacaktır bunun çalışmalarını yapıyoruz. Hocalarımız da çok teşekkür ederiz’" ifadelerini kullandı.