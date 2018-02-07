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Sındırgı’da uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ | 07.02.2018 20:48 | Son Güncelleme

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde yapımında kullanılan düzenekler ile kenevir bitkisi ve skuns maddesi ele geçirildi.Sındırgı ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan çeşitli düzenekler ile 10 kök kenevir ve 15 gram kubar esrar ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde yapımında kullanılan düzenekler ile kenevir bitkisi ve skuns maddesi ele geçirildi.
Sındırgı ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan çeşitli düzenekler ile 10 kök kenevir ve 15 gram kubar esrar ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sındırgı ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu madde yetiştirip sattığı değerlendirilen Y.A. isimli şahsın ikametinde arama yaptı. Yapılan arama sonucunda uyuşturucu madde yetiştirmeye yarayan çeşitli düzenekler ile 10 kök kenevir bitkisi ve 15 gram civarında skunk maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahsın sorgusu devam ediyor.

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