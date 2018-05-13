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Sınıf öğretmeni boğularak öldürülmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2018 13:53 | Son Güncelleme

ANTALYA Konyaaltı Sahili'nde cesedi bulunan sınıf öğretmeni Ahmet Kahraman'ın (62) öldürüldüğü belirlendi.

Sınıf öğretmeni boğularak öldürülmüş

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Konyaaltı Sahili'nde cesedi bulunan sınıf öğretmeni Ahmet Kahraman'ın (62) öldürüldüğü belirlendi. Kahraman'ı boğarak öldürüp üzerindeki 600 TL ile cep telefonunu çaldığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Emel Sevgi Taner İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Ahmet Kahraman, geçen cuma akşamı eve gitmeyince, yakınları polise başvurdu. Ekipler, Kahraman'ın bulunması için çalışma başlattı. Çalışmalar sürerken, dün saat 06.00 sıralarında Konyaaltı Sahili'nde falezlerin yanında ceset bulunduğu ihbarı geldi. Bölgeye giden ekiplerin yaptığı araştırmada, cesedin Ahmet Kahraman'a ait olduğu tespit edildi.
OTOPSİDE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
İlk incelemede, kalp krizi geçirip falezlerden düştüğü değerlendirilen Ahmet Kahraman'ın yapılan otopsisinde boğularak öldürüldüğü saptandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıklara araştırmada, Kahraman’a ait çantayı Altındağ Mahallesi 162 Sokak'taki bir çöp konteynerinde buldu. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, çantanın bulunduğu konteynerin 50 metre ilerisinde 2 kişinin bir cep telefonu kılıfını yere attığını saptadı. Eşkali belirlenen şüphelilerden M.G.’yi (36) kaldığı pansiyonda gözaltına alan ekipler, diğer şüpheli C.D.'yi (36) ise bir eğlence mekanının girişinde yakaladı.
600 LİRAYI BÖLÜŞMÜŞLER
Gözaltına alınan şüphelilerin, cinayetle ilgili birbirini suçladığı, çantadan çıkan 600 lirayı bölüşerek eğlence mekanında harcadıkları belirlendi. Cep telefonunu ise şüphelilerden M.G.’nin aldığı tespit edildi. Şüpheliler ifadelerinde, Yavuz Özcan Parkı'nda dolaşan Kahraman'ın yanına giderek sohbet ettiklerini, sonrasında birlikte Konyaaltı Caddesi üzerinden varyanttaki falezlerde yürüyüp Konyaaltı Sahili'ne gittiklerini aktardı. Şüpheliler, burada Kahraman'ın boğazını sıkarak öldürdükten sonra üzerindeki çantayı alarak kaçtıklarını kaydetti.
İlkokuldan sınıf arkadaşı oldukları belirtilen 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Sınıf öğretmeni boğularak öldürülmüşSınıf öğretmeni boğularak öldürülmüşSınıf öğretmeni boğularak öldürülmüş

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