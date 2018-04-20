Sınır hattında 50 kilo eroin ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığınca sınır hattında yapılan operasyonda 50 kilo 265 gram eroin ele geçirilirken, 2 şüpheli ise gecenin karanlığından faydalanarak İran’a kaçtı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin İran’dan temin ettikleri uyuşturucu maddeyi Türkiye’ye sokmak için sınır hattından sevkiyat yapılacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine Van İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Özalp İlçe Jandarma Komutanlığı ve 6. Piyade Hudut Alay Komutanlığı ekiplerince sınır hattında operasyon yapıldı. Operasyon neticesinde 50 kilo 265 gram eroin ele geçirilirken, gecenin karanlığından faydalanarak İran tarafına kaçan 2 şüpheli şahsın yakalanması için de araştırma başlatıldığı belirtildi.