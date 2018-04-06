Sınır hattında at sırtında 10 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde atlar ile yurda yasadışı yollardan sokulduğu tespit edilen 10 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında devam eden yol kontrol ve arama faaliyetleri neticesinde, ülkemize yasadışı yollardan girdiği tespit edilen yüklü miktarda kaçak sigara ele geçirildi. Başkale ilesine bağlı Aşşağıgülderen Mahallesi Dayanç Mezrası bölgesinde İran sınır hattında kaçak sigara getirileceği ihbarı alan Başkale İlçesi Yukarıgüldereren Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile Uzunpınar Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri, arazide yapılan pusu faaliyeti neticesinde, at sırtında kaçakçıların geldiğini görülmesi üzerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon esnasında şüpheli şahıslar at sırtındaki yükleri atarak İran tarafına kaçtılar. Çuvallar içerisinde yapılan kontrol neticesinde yurda yasadışı yollardan sokulduğu tespit edilen 10 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayın faillerinin tespit edilmesine yönelik araştırma ve soruşturma işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.