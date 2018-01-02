Sınır kapısında sahte pasaportla yakalandı

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin İpsala Sınır Kapısı'ndan sahte Bulgaristan pasaportu ve kimlik kartı ile Yunanistan'a çıkış yapmak isterken yakalanan ve 'kasten öldürme' ile 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından arandığı belirlenen H.U.Y., mahkemece tutuklandı.
Yunanistan'a çıkış yapmak üzere İpsala Sınır Kapısı'na gelen ve görevlilere verdiği Bulgaristan pasaportu ile kimlik kartının sahte olduğu belirlenen H.U.Y., polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasında H.U.Y.'nin 'kasten öldürme' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından arandığı tespit edildi. H.U.Y.'nin üzerinde yapılan aramada ise sahte 2 pasaport ile sahte 1 kimlik ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen H.U.Y., tutuklanarak, cezaevine konuldu.
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