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Sınır karakoluna taciz ateşi: 3 terörist öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 20:53 | Son Güncelleme

SURİYE'nin Telabyad ilçesinde bulunan teröristlerce, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi sınır hattındaki hudut karakoluna taciz ateşi açıldı.

AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- SURİYE'nin Telabyad ilçesinde bulunan teröristlerce, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi sınır hattındaki hudut karakoluna taciz ateşi açıldı. Güvenlik güçlerinin açılan taciz ateşine karşılık vermesiyle 3 terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Telabyad kentindeki teröristlerce, Akçakale'de sınır hattında bulunan hudut karakoluna taciz ateşi açıldı. Açılan ateşe sınırdaki askerler meşru müdafaa hakkı kapsamında karşılık verdi ve 3 terörist öldürüldü.
Genelkurmay Başkanlığı tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada, "Şanlıurfa Akçakale’de hudut karakoluna sınırın Suriye tarafından açılan ateşe, meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmiş ve 3 PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

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