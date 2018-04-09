Sinir krizi geçiren kadın, polise zor anlar yaşattı

Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL,(DHA) KAĞITHANE'DE, sinir krizi geçirerek kendine zarar veren Suriyeli kadın, polise zor anlar yaşattı. Girdiği dereden kendisini çıkarmaya çalışan polislere bıçakla saldıran kadın, 45 dakika süren çalışmaların ardından ikna edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay saat 09.00 sıralarında Merkez Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağlayan Deresi içinde bir kadının bıçakla kendine zarar verdiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, ismi öğrenilemeyen kadını dereden çıkarmak için itfaiyeden yardım istedi. BIÇAKLA POLİS VE İTFAİYEYE SALDIRDI Merdiven yardımıyla dereye inen polis ve itfaiye ekipleri, kadını yukarı çıkarmak istedi. Bu sırada kadın, elindeki bıçak ile polis ve itfaiye ekiplerine saldırdı. Kısa bir süre şaşkınlık yaşayan ekipler koşarak menfezden çıktı. Polis ve itfaiye ekipleri uzun süre kadın ile anlaşmaya çalışıp sakinleştirmeye çalıştı. 45 DAKİKA SONRA İKNA EDİLDİ Yaklaşık 45 dakikalık uğraş sonucu kadın ikna edilip dereden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın ambulansa bindirilmek isterdi. Ancak kadın bu kez de ambulansa binmemek için direndi. Güçlükle ambulansa konulan kadın Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 'KAÇIP BAĞIRMAYA BAŞLADI' Hasan Karakuş "Burada bir polisi gördüm ilk başta. Polis bir bayanı kovaladı içeriye doğru. Kendi bileklerini kestiğini söylediler. Bir polis o taraftan girince buradan çıktı. Ben arabanın içerisinde oturuyordum. Bu sefer içeriye kaçtı ve bağırmaya başladı. Polise bir şeyler salladı, attı ve polis geri çıktı. Polis 'gel yardıma ihtiyacın var mı?' dedi. Büyük ihtimal yabancı uyrukluydu. İtfaiye ve ambulans geldi, çıkarttılar oradan" dedi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.
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