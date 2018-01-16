Sınıra askeri araç sevkiyatı devam ediyor (2)

TANKLAR GELMEYE DEVAM EDİYOR

Hatay'a sevk edilen askeri zırhlı araçların bir bölümü daha Hassa ilçesine ulaştı. Aralarında tankların da bulunduğu askeri araçlar, Hassa'ya geniş güvenlik önlemi altında getirildi. Akbez Mahallesi'ndeki bir alana indirilen tankların buradan gerekli durumda askeri birliklere sevk edileceği öğrenildi.