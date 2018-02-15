Sınıra nöbete giden sağlıkçılar kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Hatay’da sınıra nöbete giden sağlıkçıların bulunduğu aracın yaptığı kazada sonucu 22 yaşındaki sağlık çalışanı genç kız hayatını kaybetti, 1 sağlık çalışanı da yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli olarak tampon bölgeye kendi araçlarıyla giden 112 Acil Sağlık ekibinde çalışan 2 kadın kaza yaptı. Tampon bölgeye nöbet değişimi için giderken Cilvegözü Sınır Kapısı arasında meydana gelen kazada, Hatay İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde paramedik olarak görev yapan Büşra Boyacı (22) ve diğer sağlık görevlisi kadın yaralandı. Kazada ağır yaralanan Büşra Boyacı, Reyhanlı ilçesinde kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer sağlık görevlisinin ise tedavisi sürüyor.
Öte yandan Büşra Boyacı’nın, yarın Hatay İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlenmesinin ardından Antakya’ya bağlı Oğlakören Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.
Selahattin Demirtaş, FETÖ’yü suçladı: Çözüm sürecinin altını oydu
Başbakan Yıldırım'dan terör yanlısı muhabire tokat gibi yanıt
Mahkemede minik Alperen'in ailesini çıldırtan sözler!
Tillerson: YPG'ye hiç ağır silah vermedik
Şişme bebeğine sarılmış halde bulundu
Arkadaşına getirdiği ekmek arası dönerden öyle bir şey çıktı ki!
MHP'den bomba açıklama: 'C'de bir sır var
Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar
AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf
Yunan dergisinden çok ilginç yorum! Türk ordusunun silahı endişe yarattı
Galaxy S9'un teaser videoları ortaya çıktı! İşte fiyatı, kamera yetenekleri ve özellikleri
Musk uzaya gizli bir şey daha yollamış!
Bilim dünyasında müthiş keşif! Kanseri yok eden molekül bulundu
Okuyucu Yorumları 0 yorum