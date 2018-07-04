Sınırda bulup eve götürdükleri mühimmat patladı: Anne ve 2 çocuğu yaralı (2)

ANNE İLE İKİ ÇOCUĞU ŞANLIURFA'YA SEVK EDİLDİ
Suriye sınırında buldukları türü bilinmeyen mühimmatın götürdükleri evde patlaması sonucu yaralanan Elif (15) ve Ali Badem (12) kardeşler ile anneleri Emine Badem (33), Akçakale Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan anne ile 2 çocuğunun yüzünden ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yanıklar oluştuğu belirlendi. Anne ve 2 çocuğu, burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu
Facebook Hello, Moves ve tbh uygulamalarını kapatıyor!
YSK'nın açıkladığı 24 Haziran seçim sonuçlarında AK Parti sürprizi
Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...
Konya'nın Yunak ilçesinde büyük panik! Gördüğünüzde kaçın!
Kötü haber geldi! Suriyeli muhalifler ile Rusya anlaşamadı!
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun 'Kurultay çağrısı yapmayacağım' açıklamasına yanıt verdi
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den flaş kabine açıklaması: Yer almam söz konusu değil
ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Türkiye açıklaması
Her satırı vahşet! İlişkiye girerken öldürüp...
İran'da Instagram yasağı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum