Sınırda bulup eve götürdükleri mühimmat patladı: Anne ve 2 çocuğu yaralı (3)

KBRN TARAMASI YAPILDI
Akçakale'deki ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen anne ile 2 çocuğun tedavileri sürüyor. Yüzlerinde ve vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanık olduğu teshit edilen yaralılar için AFAD ekipleri de acil servise geldi. Ekipler yaralılarda Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) madde taraması yaptı. Ekiplerin taramasının ardından herhangi bir olumsuzluğa rastlamadıkları belirtildi.
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