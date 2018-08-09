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Sınırda durdurulan otomobilden FETÖ şüphelileri çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 12:29 | Son Güncelleme

EDİRNE'de jandarma ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde, FETÖ/PDY soruşturması süren 4 şüpheli ile aracın sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı.

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de jandarma ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde, FETÖ/PDY soruşturması süren 4 şüpheli ile aracın sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na giden köy yolunda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Yapılan incelemede, araçtakilerin FETÖ/PDY soruşturması süren Eren Dursun D., öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen Mesut K., Ayşenur K. ve Nurten B. oldukları belirlendi. 4 FETÖ şüphelisi ile araç sürücüsü Nihat O. gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından, Bulgaristan'a kaçma hazırlığında olduğu belirtilen FETÖ şüphelileri ile araç sürücüsü, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Eren Dursun D., eski öğretmen Mesut K. ve araç sürücüsü Nihat O. tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüpheli Ayşenur K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, soruşturması devam eden eski öğretmen Nurten B. ise İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
YUNANİSTAN'A KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDILAR
Öte yandan, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmek isteyen FETÖ'den ihraç edilen eski öğretmenler Mehmet Ali V. (36), Ümit D. (40) ve Ayşe D.'yi (37) birinci derece askeri yasak bölgede yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin yanlarındaki 3 çocuk yakınlarına teslim edilirken, 3 FETÖ şüphelisi sınır karakolundaki işlemlerinin ardından ifadeleri için Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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