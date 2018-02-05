Sınırda konuşlu birlikler PKK/PYD mevzilerini vuruyor

Kilis’te sınırda konuşlu bulunan çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile Suriye’nin Afrin bölgesindeki PKK/PYD mevzileri vuruluyor.
Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı sürerken, PKK/PYD mevzileri Kilis sınır karakollarında konuşlu bulunan ÇNRA tarafından vuruluyor. Yapılan atışların sesleri ve mermilerin izleri Kilis kent merkezinden dahi görülüyor. Akşam saatlerinde çok namlulu roketatar atışları yoğunlaştı.
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