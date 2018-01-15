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Sınırda 'kötü koku' alarmı

YAŞAM HABERLERİ | 15.01.2018 17:48 | Son Güncelleme 1 saat önce

Ramazan ÇELİK- Ferhat DERVİŞOĞLU/HATAY, (DHA)- HATAY'ın Reyhanlı ilçesi Oğulpınar Mahallesi'ndeki okul çevresinde öğrenci ve velilerin kötü koku aldığı ihbarı üzerine Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından yerinde inceleme yapıldı.

Suriye sınırına yakın bölgedeki Oğulpınar Mahallesi'ndeki okulun öğrenci ve velilerinin 155 Polis İmdat hattına yaptığı kötü koku ihbarı üzerine bölgeye AFAD ekibi sevk edildi. Jandarma ekiplerinin de önlem aldığı bölgede AFAD ekipleri, inceleme yaptı. Görevliler herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını belirterek bölgeden ayrıldı.

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