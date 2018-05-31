HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Sınırda toprağa gömülü DEAŞ mühimmatı ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2018 16:27 | Son Güncelleme

HATAY'ın Yayladağı ilçesi Suriye sınırında terör örgütü DEAŞ'a ait el bombaları ve otomatik silahlar ele geçirildi.

YAYLADAĞI(Hatay), (DHA)- HATAY'ın Yayladağı ilçesi Suriye sınırında terör örgütü DEAŞ'a ait el bombaları ve otomatik silahlar ele geçirildi.
Güvenlik güçleri, terör örgütü DEAŞ'ın, Yayladağı ilçesi kırsalındaki Suriye sınırına silah gömdüğü bilgisine ulaşıldı. Polis ve jandarmanın ortaklaşa yaptığı aramada toprağa gömülü poşetlerde 28 el bombası ile 5 otomatik silah ve şarjörler ile çok sayıda bomba parçası bulundu. Mühimmat incelenmek üzere emniyete götürüldü.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

PARTNERÜnlü ismin aşk yogasıÜnlü ismin aşk yogası
Teyzesini boğazını keserek öldürüp, suçu Suriyelilere atmaya çalışmışTeyzesini boğazını keserek öldürüp, suçu Suriyelilere atmaya çalışmış
Eşini katleden koca, ağaç kovuğunda saklanırken yakalandı (2)Eşini katleden koca, ağaç kovuğunda saklanırken yakalandı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

Nasuhi Güngör tartışması büyüyor! Eski tweetleri ortaya çıktı

Nasuhi Güngör tartışması büyüyor! Eski tweetleri ortaya çıktı

Skandal iddia! 'Tosic, eşi Jelena Karleusa'yı Aslı Enver'le aldattı'

Skandal iddia! 'Tosic, eşi Jelena Karleusa'yı Aslı Enver'le aldattı'

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Siirt'te hastanede fuhuş operasyonu: 3'ü memur, 4 gözaltı

Siirt'te hastanede fuhuş operasyonu: 3'ü memur, 4 gözaltı

İstanbul Kağıthane'de dayakçı kocaya kafa atan belediye işçisi konuştu

İstanbul Kağıthane'de dayakçı kocaya kafa atan belediye işçisi konuştu

Eskişehir'de lağım fareleri mahalleliyi canından bezdirdi! Kadınlar belediyeye koştu...

Eskişehir'de lağım fareleri mahalleliyi canından bezdirdi! Kadınlar belediyeye koştu...

Herkesin gözü önünde teşhir etmişti! Utandıran görüntüler ortaya çıktı

Herkesin gözü önünde teşhir etmişti! Utandıran görüntüler ortaya çıktı

Lüks araçlı Pendik sapığının cezası belli oldu!

Lüks araçlı Pendik sapığının cezası belli oldu!

İstanbul'da taksici terörü! Evraklarını kontrol etmek isteyen polis memuruna küfür etti

İstanbul'da taksici terörü! Evraklarını kontrol etmek isteyen polis memuruna küfür etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.