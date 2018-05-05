Sınırda yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de Bulgaristan sınırında yakalanan, 'PKK propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında arama kararı bulunan Hasret E. (23), mahkemece tutuklandı.

Edirne'de 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, Bulgaristan sınırında askeri yasak bölgede biri kadın, 2 kişiyi yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen şüphelilerden, üzerinde Suriye kimlik kartı olan ve Suriyeli olduğunu söyleyen kadının Mardin'in Nusaybin ilçesi doğumlu Hasret E. olduğu, 'terör örgütü PKK propagandası yapmak' ile 'silahlı terör örgütüne üye olmak'tan hakkında arama kararı bulunduğu belirlendi. Diğer şüpheli Çekdar Ö.'nün ise 'terör örgütü PKK propagandası' yapmak suçundan yargılandığı davada adli kontrol şartı ile serbest kaldığı tespit edildi.

Jandarmadaki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hasret E. tutuklanırken, Çekdar Ö. serbest bırakıldı.

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