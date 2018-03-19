HABER

Sınırdaki nöbet kulübesine roketli saldırı: 18 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 19:31 | Son Güncelleme

Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine; 'Sınırda eylem hazırlığındaki terörist öldürüldü' başlıklı haberimizi, gelişmeler doğrultusunda kaynağından alınan bilgilerle yeniden veriyoruz.

Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine; 'Sınırda eylem hazırlığındaki terörist öldürüldü' başlıklı haberimizi, gelişmeler doğrultusunda kaynağından alınan bilgilerle yeniden veriyoruz. ---------------------------- YENİDEN Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- SURİYE'de terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Resulayn ilçesinden, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde askerlerin nöbet kulübesine roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmazken, topçu birliklerince ateş altına alınan 18 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin Haseke kentine bağlı, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Resulayn ilçesinden Ceylanpınar sınırında askerlerin görevli olduğu nöbet kulübesine yönelik roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda, roket boş alana isabet edip patlarken, yaralanan olmadı. Olayın ardından sınırda konuşlu topçu birlikleri, roketin atıldığı bölgeyi ateş altına aldı ve terörist grubundaki 11 terörist öldürüldü, 7'si ise yaralandı. 18 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından sınır hattında güvenlik önlemleri artırıldı.

Suudi Arabistan'da devrim gibi karar! Tarih oluyor...Suudi Arabistan'da devrim gibi karar! Tarih oluyor...
Şehit Binbaşı Mithat Dunca'nın eşi: 'İntikamını çok şükür almışlar'Şehit Binbaşı Mithat Dunca'nın eşi: 'İntikamını çok şükür almışlar'
Beyoğlu'nda hareketlilik! Polisler ölümden döndüBeyoğlu'nda hareketlilik! Polisler ölümden döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Genç çiftçiye 30 bin TL hibe desteği

Genç çiftçiye 30 bin TL hibe desteği

Kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanından kaçtı! Olay açıklama

Kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanından kaçtı! Olay açıklama

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Çiftlik Bank mağdurlarına ikinci şok!

Çiftlik Bank mağdurlarına ikinci şok!

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Sınıfa gizli kamera yerleştirdi! Öğretmenin görüntüleri olay yarattı

Sınıfa gizli kamera yerleştirdi! Öğretmenin görüntüleri olay yarattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yol kenarında bulundu! Görenler hemen polisi aradı

Yol kenarında bulundu! Görenler hemen polisi aradı

Diyarbakır'daki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Diyarbakır'daki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Kan donduran olay! 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

Kan donduran olay! 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

İstanbul'daki lüks sitede akılalmaz olay! Arabasını gören koştu ama...

İstanbul'daki lüks sitede akılalmaz olay! Arabasını gören koştu ama...

Öz baba rezaleti! 8 sene boyunca kızını istismar etti

Öz baba rezaleti! 8 sene boyunca kızını istismar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.